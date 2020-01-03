Акції Apple вперше досягли $300 за штуку

Ціна акцій Apple 2 січня вперше перевищила $300. До закриття торгів вартість паперів американської компанії виросла на 2,3%, до $300,35.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними газети, ринкова капіталізація Apple становить $1,33 трлн. На другому місці по капіталізації йде Microsoft з $1,23 трлн.

Акції Apple вперше перевищили $200 в серпні 2018 року. У цілому з 2009 року вартість паперів компанії збільшилася майже в десять разів, відзначає FT.