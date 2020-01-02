Американська компанія Apple відновила співпрацю з британським виробником чипів Imagination Technologies після призупинення у 2017 році.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву британської компанії.

"Apple відновлює співпрацю з британським виробником чипів Imagination Technologies через кілька років після призупинення відносин із компанією", - йдеться у повідомленні.

У британській компанії заявили, що уклали "нову багаторічну ліцензійну угоду, згідно з якою Apple отримає доступ до більш широкого кола інтелектуальної власності Imagination в обмін на ліцензійні платежі".

Зазначається, що Imagination Technologies раніше виготовляла графічні чипи для iPhone та Ipad від Apple.

Однак у 2017 році американська компанія вирішила розробляти такі чипи сама і призупинила співпрацю з британцями.

У результаті акції компанії одразу впали на 7,1%, її врешті-решт продали китайській фірмі Canyon Bridge Capital Partners за близько 727 млн доларів.