Apple таємно розробляє власну технологію супутникового звʼязку - Bloomberg

Компанія Apple розпочала таємний проєкт створення власної супутникової технології, щоб безпосередньо отримувати дані з iPhone та інших своїх пристроїв без сторонніх мереж.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Компанія Apple створила секретну команду, яка працює з супутниками та пов’язаними з ними бездротовими технологіями, прагнучи знайти нові способи передавання даних, зокрема безпосереднього з’єднання з Інтернетом, для своїх пристроїв”, - повідомили власні джерела.

Є інформація, що команду очолюють колишні керівники супутникового та космічного напряму Google Майкл Трела та Джон Фенвік.

За інформацією Bloomberg, може йтися не про створення власних супутників, а про розробку передавачів або наземного обладнання, що буде взаємодіяти з апаратурою на орбіті. Технологію можуть використовувати для передачі даних безпосередньо до пристроїв Apple або для обʼєднання в єдину мережу незалежно від стільникового оператора.

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Крім того, технологія може поліпшити точність геолокації для мап. Поки що цей таємний проєкт знаходиться на ранньому етапі, тому деталей про нього не так багато.