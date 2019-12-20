Apple таємно розробляє власну технологію супутникового звʼязку - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
“Компанія Apple створила секретну команду, яка працює з супутниками та пов’язаними з ними бездротовими технологіями, прагнучи знайти нові способи передавання даних, зокрема безпосереднього з’єднання з Інтернетом, для своїх пристроїв”, - повідомили власні джерела.
Є інформація, що команду очолюють колишні керівники супутникового та космічного напряму Google Майкл Трела та Джон Фенвік.
За інформацією Bloomberg, може йтися не про створення власних супутників, а про розробку передавачів або наземного обладнання, що буде взаємодіяти з апаратурою на орбіті. Технологію можуть використовувати для передачі даних безпосередньо до пристроїв Apple або для обʼєднання в єдину мережу незалежно від стільникового оператора.
Крім того, технологія може поліпшити точність геолокації для мап. Поки що цей таємний проєкт знаходиться на ранньому етапі, тому деталей про нього не так багато.