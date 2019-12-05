Apple працює над створенням iPhone з 5G

Компанії Apple і Qualcomm, яка розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку, працюють над створенням нових iPhone з технологією 5G.

Про це заявив президент Qualcomm Крістіано Амон, повідомляє PСmag.

"Пріоритетом номер один в нових відносинах з Apple - запустити їх телефон (з 5G — ред.) якомога швидше", - сказав Амон.

Він також нагадав, що Apple та Qualcomm довгий час конкурували на ринку процесорів, але в результаті прийшли до примирення. У підсумку Apple підписала багаторічний контракт про постачання модемів від Qualcomm, що підтримують стандарт 5G.

Амон заявив, що в першому iPhone з 5G будуть використовуватися модеми Qualcomm. Однак весь радіочастотний блок складатиметься з компонентів різних компаній.

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Планується, що Apple представить чотири моделі нових iPhone з підтримкою 5G у вересні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, за словами заступника міністра цифрової трансформації Олександра Шелеста, в Україні запуск п'ятого покоління мобільного зв'язку реальний не раніше, ніж через три роки.