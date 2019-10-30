Користувачі iPhone 5s можуть за кілька днів втратити дані

Компанія Apple попередила користувачів iPhone 5s, що їм необхідно оновити iOS до кінця тижня, щоб не втратити важливі дані.

Про це повідомляє ABC News.

“Apple попередила користувачів, які все ще мають iPhone 5s, що вони повинні оновити їх операційну систему до неділі. Інакше втратять доступ до багатьох додатків, електронної пошти, перегляду веб-сторінок та іншого”, - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в компанії, оновлення iOS потрібно для коректної роботи GPS та для продовження використання функцій, які залежать від правильної дати та часу, зокрема App Store, iCloud, електронна пошта та ін.

Якщо користувачі не оновлять операційну систему, їм доведеться створити резервні копії та відновити свої телефони за допомогою комп’ютера, повідомили в Apple.

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Власники iPhone 4s або iPad 4-го покоління також повинні оновити свої пристрої.

Як відомо, IPhone 5 випустили більше ніж сім років тому - незабаром після смерті засновника Apple Стіва Джобса. Компанія офіційно не продає їх з 2013 року.