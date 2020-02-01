Український боксер Іванов побореться за пояс WBC International Silver

Уродженець Ніжина Петро Іванов 28 березня у Німеччині змагатиметься за перший "дорослий" боксерський пояс у професіональній кар'єрі.

23-річний українець вийде на поєдинок у другій середній вазі за титул WBC International Silver проти 36-річного представника Німеччини Юсуфа Кангуела, повідомляє XSport. Нині Петро є чемпіоном світу за версією WBC серед молоді - WBC Youth. Читайте також: Бокс: Шелестюк переміг Верона На профірингу Іванов має 11 перемог (7 нокаутом) і 2 нічиї. У Кангуела 19 перемог (12 - нокаутом), 1 нічия та 3 поразки.