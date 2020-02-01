Бокс: Шелестюк переміг Верона

Бокс: Шелестюк переміг Верона

Укрінформ
Український боксер виграв усі бої на професіональному рингу.

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк переміг аргентинця Луїса Альберто Верона в бою, який пройшов в ніч на 1 лютого в Шрівпорті (Луїзіана, США), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав усі 10 раундів. Український боксер мав значну перевагу за рахунок техніки і швидкості. Усі судді віддали перемогу Шелестюку – 97:93, 98:92, 98:92.

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Нагадаємо, Тарас Шелестюк вийшов на ринг після 11-місячної перерви. Шелестюк востаннє боксував в березні минулого року проти мексиканця Мартіна Анхеля Мартінеса.

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