Бокс: Шелестюк переміг Верона

Український боксер виграв усі бої на професіональному рингу.

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк переміг аргентинця Луїса Альберто Верона в бою, який пройшов в ніч на 1 лютого в Шрівпорті (Луїзіана, США), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав усі 10 раундів. Український боксер мав значну перевагу за рахунок техніки і швидкості. Усі судді віддали перемогу Шелестюку – 97:93, 98:92, 98:92.

Нагадаємо, Тарас Шелестюк вийшов на ринг після 11-місячної перерви. Шелестюк востаннє боксував в березні минулого року проти мексиканця Мартіна Анхеля Мартінеса.