Китайський етап Формули-1 можуть скасувати через коронавірус

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) може скасувати заїзд Гран-прі Китаю через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в заяві федерації.

"ФІА перегляне календар майбутніх змагань та за необхідності вживатиме будь-які заходи, необхідні для захисту світової спортивної автоспільноти та широкої громадськості", - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначається, після спалаху епідемії коронавірусу у Китаї на початку року федерація уважно стежить за розвитком ситуації.

Проведення заїзду Гран-прі заплановано в Китаї з 17 по 19 квітня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.