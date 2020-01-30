Футбольний чемпіонат у Китаї через коронавірус цьогоріч може не відбутися

Старт футбольного чемпіонату в Китаї відкладений на невизначений термін через епідемію коронавируса.

Чемпіонат мав стартувати 22 лютого, але Китайська футбольна асоціація оголосила, що наразі не може підтвердити дату початку футбольного сезону. Про це повідомляє Sport Arena.

“Sky Sports відзначає, що перенесення чемпіонату - якщо такий взагалі відбудеться в нинішньому році - може змусити місцевих футбольних зірок, серед яких Маруан Феллаїні, Мусса Дембеле, Марко Арнаутович і Яя Туре, змінити клуби”, - йдеться в повідомленні.

Втім, 31 жовтня поки фігурує в якості дати закінчення футбольної кампанії в Китаї.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.

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Сьогодні Всесвітня легка атлетика (European Athletics) повідомила про перенесення чемпіонату світу у приміщенні, який мав відбутися у Нанкіні 13-15 березня 2020 року, на березень 2021 року.