Збірна України з футболу серед ампутантів зіграє на Євро у Польщі

Асоціація футболу інвалідів України (АФІУ) визначила термін проведення першості країни 2020 року серед інвалідів-ампутантів.

Турнір за підтримки Української асоціації футболу та Національної ради спортивної реабілітації захисників України пройде до 23 травня. За його підсумками підсумками сформують збірну для участі у чемпіонаті Європи серед інвалідів-ампутантів, який відбудеться в Польщі, повідомляє пресслужба УАФ.

"Європейська федерація футболу ампутантів підтвердила, що нашу збірну запросили для участі у чемпіонаті. Окрім України, у першості континенту зіграють Англія, Грузія, Ірландія, Польща, Росія, Туреччина, Азербайджан, Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Шотландія, Іспанія та Нідерланди", - зазначається у повідомленні.

Чемпіонат Європи серед інвалідів-ампутантів проходитиме нинішнього року у Кракові з 13-го по 20 вересня. Жеребкування турніру заплановане на 2 лютого.