2020 року Україна має реалізувати три великі спортивні проєкти - МКМС

Новий, олімпійський 2020 рік обіцяє бути дуже важливим для українських атлетів, розвитку та реформування спортивної галузі.

Як повідомив на власній сторінці у Facebook заступник міністра культури, молоді та спорту України Володимир Шумілін, наша країна у 2020-у має реалізувати три великі проекти.

"По-перше, нінішній рік – олімпійський. Саме тому забезпечення підготовки національних олімпійської та паралімпійської збірних команд до виступу в Токіо є першочерговим завданням Міністерства культури, молоді та спорту. Ми ведемо роботу у трьох напрямках: спортивному (спільно з федераціями), організаційному (разом із НОК, КМУ, ВРУ) та фінансовому (КМУ і Мінфін). І, якщо за першими двома напрямками все йде згідно планів, то передноворічний збій у фінансуванні спортивних програм нагадав нам про необхідність мати запасний варіант роботи у кризових режимах. Проте, маємо надію, що це не знадобитися", - заявив Шумілін.

Він підкреслив важливість проведення в Україні експерименту передачі функцій управління видами спорту від держави федераціям.

"По-друге. Еексперимент щодо передачі функцій управління видами спорту від держави федераціям - це безальтернативний шлях реорганізації спорту як галуз, - сказав урядовець. - Вкрай необхідно бути послідовним: адже федерації – один із базових елементів системи управління. Основна мета експерименту – не лише отримати вміння працювати з бюджетними грошима, а й необхідність забрати у держави не властиві її функції саме через створення самодостатніх та фінансово стійких громадських спортивних організацій. У них держава хоч і замовник, але не єдиний. Спектр послуг, що надаються, має відповідати потребам суспільства та ринку. Саме тому експеримент необхідно не просто продовжувати, але й виводити на новий рівень: із прискіпливим підходом до законодавчої бази та із залученням до нього інших федерацій".

Володимир Шумілін також наполягає на реформуванні системи українського спорту, на який у 21-у століття варто дивитися не як на виключно соціальну сферу, а побачити в ньому частину економіки країни.

"По-третє, реформування системи спорту. Настав час проаналізувати роботу всієї системи спорту країни: від шкільних активностей, уроків фізкультури і спортивних секцій, кваліфікації та мотивації тренерів, географії, якості організації та популярності національних змагань, до зведеного відсотка і джерел фінансування. Необхідно подивитися на спорт 21 століття не як на виключно соціальну сферу, а побачити в ньому частину економіки країни. Зробити висновки та запланувати зміни. А чергові Олімпійські ігри обов'язково відбудуться. І спортсмени України в них обов'язково візьмуть участь і переможуть. Але це не буде стресом для всієї країни. Адже спорт - це все-таки свято та позитив", - зазначив заступник міністра.