Микита Шевченко залишає турецькій збір “Зорі” через травму

Воротар луганського футбольного клубу “Зоря” Микита Шевченко змушений залишити місце розташування команди через травму.

Микита Шевченко отримав травму під час тренувальних зборів команди в Туреччини і потребує операцїї. Про це повідомила пресслужба ФК “Зоря”.

“Голкіпер луганської “Зорі” Микита Шевченко отримав травму на навчально-тренувальних зборах команди в Туреччині. На жаль, без оперативного втручання не обійтися”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня футболісти луганської "Зорі" провели перші контрольні поєдинки зимового міжсезоння. У середу на зборі в Туреччині луганчани зіграли два товариські матчі, в яких святкували перемогу, - проти киргизького "Нефтчі" (4:0) і польського клубу "Лодзь" (1:0).

Відео кращих моментів спільного тренування з “Нефтчі”:

25 січня луганчани зіграють спаринг з польським футбольний клубом "Пяст".

Фото: footballua.tv