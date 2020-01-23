Микита Шевченко залишає турецькій збір “Зорі” через травму

Микита Шевченко залишає турецькій збір “Зорі” через травму

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Укрінформ
Воротар луганського футбольного клубу “Зоря” Микита Шевченко змушений залишити місце розташування команди через травму.

Микита Шевченко отримав травму під час тренувальних зборів команди в Туреччини і потребує операцїї. Про це повідомила пресслужба ФК “Зоря”.

“Голкіпер луганської “Зорі” Микита Шевченко отримав травму на навчально-тренувальних зборах команди в Туреччині. На жаль, без оперативного втручання не обійтися”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 січня футболісти луганської "Зорі" провели перші контрольні поєдинки зимового міжсезоння. У середу на зборі в Туреччині луганчани зіграли два товариські матчі, в яких святкували перемогу, - проти киргизького "Нефтчі" (4:0) і польського клубу "Лодзь" (1:0).

Відео кращих моментів спільного тренування з “Нефтчі”:

25 січня луганчани зіграють спаринг з польським футбольний клубом "Пяст".

Фото: footballua.tv

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