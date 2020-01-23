“Зоря” розірвала контракт з японським легіонером

Луганський футбольний клуб “Зоря” розірвав контракт з японським захисником Іцукі Уратою. Угода була розрахована до 2022 року.

Про це повідомила клубна пресслужба сьогодні, 23 січня.

“Луганська “Зоря” за обопільною згодою розірвала контракт з японським півзахисником Іцукі Уратою. Урата перейшов в нашу команду на початку 2019 року, але закріпитися в складі луганчан так і не зумів”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2019 року Іцукі Урата став новачком луганської “Зорі”, підписавши контракт на три роки. 22-річний японський футболіст мав досвід гри за збірні Японії U-18, U-19 і U-21.

Наразі футболісти луганської "Зорі" проводять тренувальний збір у Туреччині, де успішно провели перші контрольні поєдинки зимового міжсезоння. У середу луганчани розгромили киргизький "Нефтчі" (4:0) і польський клуб "Лодзь" (1:0). 25 січня команда зіграє з польським клубом "Пяст".

Фото: zoryafc.com