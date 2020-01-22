ФК "Зоря" здобув у Туреччині дві перемоги за день

Футболісти луганської "Зорі" провели перші контрольні поєдинки зимового міжсезоння.

У середу на зборі в Туреччині луганчани зіграли два матчі і в обох святкували перемогу, повідомляє Укрінформ.

Спочатку підопічні Віктора Скрипника розгромили киргизький "Нефтчі" - 4:0. Голами відзначилися Дмитро Хомченовський (44-та хвилина), Максим Луньов (71, 82) та Ловро Цвек (77).

Після цього "Зоря" обіграла польський клуб "Лодзь" - 1:0. Переможний м'яч на 61-й хвилині у ворота суперників провів Владислав Кочергін.

25 січня луганчани зіграють спаринг з польським футбольний клубом "Пяст".