“Лаціо” оштрафував своїх фанатів за фашистські вітання у Лізі Європи

Італійський футбольний клуб "Лаціо" виписав штраф своїм фанатам за неналежну поведінку на трибунах під час матчу Ліги Європи проти "Ренна".

Клуб ідентифікував порушників та розіслав їм листи, в яких поінформував про заборону відвідування трьох найближчих матчів, а також запропонував добровільно відшкодувати збитки. Про це повідомляє ТСН.

Днями УЄФА покарав “Лаціо” через фашистські гасла ультрас у матчі Ліги Європи проти "Ренна", який відбувся 3 жовтня 2019 року. Клуб оштрафували на 20 тисяч євро та закрили сектор на наступний матч.

Сумарно збитки римського клубу оцінюються у 50 тисяч євро. Саме таку суму керівництво вирішило стягнути з ультрас.

Нагадаємо, що "Лаціо" посів третє місце у груповому етапі Ліги Європи та вилетів із турніру.