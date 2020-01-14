На перший турецький збір вирушать 29 футболістів київського "Динамо"

15 січня футболісти київського "Динамо" вирушать на перший навчально-тренувальний збір до турецького міста Белек.

Наставник киян Олексій Михайличенко візьме із собою 29-х гравців, повідомляє пресслужба столичної команди.

Склад "Динамо" на зборі у Туреччині:

воротарі - Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет;

захисники - Йосип Пиварич, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний, Артем Шабанов;

півзахисники - Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Беньямін Вербич, Міккель Дуелунд, Карлос Де Пена, Абдул Кадірі, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Георгій Цітаїшвілі, Олександр Караваєв;

форварди - Фран Соль, Ібрагім Каргбо, Назарій Русин.

На першому зборі, який триватиме до 28 січня, динамівці проведуть шість контрольних поєдинків.

Другий навчально-тренувальний збір столичних футболістів також пройде у Туреччині 2-16 лютого.