«Динамо» вийшло з відпустки

10 і 11 січня гравці проходитимуть медогляд.

Вранці в п'ятницю, 10-го січня, футболісти київського «Динамо» вийшли з відпустки і розпочали проходити медогляд в клініці «Борис» на Позняках, повідомляє сайт Sport.ua.

10-го січня заплановано лікарське обстеження для Олександра Андрієвського, Дениса Бойка, Віталія Буяльського, Олександра Караваєва, Віталія Миколенка, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергія Сидорчука, Артема Шабанова, Володимира Шепелєва, Георгія Цитаїшвілі, Микити Бурди і Миколи Шапаренка.

11-го січня до рук лікарів потраплять Георгій Бущан, Томаш Кендзьора, Беньямін Вербич, Тамаш Кадар, Міккель Дуелунд, Мохамед Кадірі, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарій Русин, Ібрагім Каргбо, Олександр Сирота.

До 14-го січня команда тренуватиметься в Києві. 15-го січня команда полетить на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, в рамках якого проведе наступні контрольні зустрічі:

19-го січня - контрольний матч з «Легією» (Польща);

20-го січня - контрольний матч з «Нефтчі» (Азербайджан);

23-24-го січня - участь в товариському турнірі Gloria Cup з «Вардаром» (Північна Македонія) і «Хайдуком» (Хорватія);

27-го січня - контрольний матч з «Динамо» (Брест, Білорусь);

28-го січня - контрольний матч з «Кайратом» (Казахстан) і повернення до Києва.