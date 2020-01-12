Фуркад виграв масстарт Кубка світу з біатлону в Обергофі

П'ятиразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад виграв 12 січня гонку з масовим стартом на 15 км четвертого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Переможець показав час 41 хвилина 01,4 секунди і припустився 2-х промахів на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" здобув Арнд Пайффер з Німеччини, який відстав від Фуркада на 20,1 секунди (3 промахи), "бронзу" - француз Сімон Детьє (20,3, 3).

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Українець Дмитрий Пидручный прийшов 15-м (1.18,4 відставання, 4 промахи). Його товариш по команді Артем Прима показав 24-й результат.

5-й етап Кубка світу пройде у Рупольдінгу (Німеччина) 15-19 січня.