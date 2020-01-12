Мякяряйнен виграла масстарт Кубка світу з біатлону в Обергофі

Досвідчена фінська біатлоністка, чемпіонка світу Кайса Мякяряйнен здобула у неділю "золото" у гонці з масовим стартом на 12,5 км четвертого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Кайса показала час 39 хвилин 58,9 секунди і припустилися лише 1 промаху на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" та "бронза" у норвежок. Тіріль Екгофф відстала від переможниці на 30,2 секунди (4 промахи), а Марте Ольсбю-Рейселанн - на 35,0 (3).

Єдина представниця України Олена Підгрушна прийшла на фініш 18-ю (2.26,6 відставання, 6 промахів).

Завершаться змагання в Обергофі сьогодні чоловічим масстартом на 15 км.

П'ятий етап Кубка світу пройде у Рупольдінгу (Німеччина) 15-19 січня.