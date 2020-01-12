Українці стали шостими в біатлонній одиночній змішаній естафеті ЮОІ-2020

У неділю на III зимових Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні (Шаейцарія) пройшла одиночна змішана естафета.

Представники України Ганна Скрипко та Степан Кінаш прийшли на фініш шостими, повідомляє Укрінформ.

Наші біатлоністи обійшлися без штрафних кіл і використали лише вісім додаткових партронов. Відставання від переможців - 1 хвилина 3,3 секунди.

"Золото" виграли французи, які показали час 42 хвилини 3,5 секунди (0 штрафних кіл, 7 додаткових патронів). За ними прийшли відповідно італійці та шведи.

Загалом у гонці стартували 30 команд.

Юнацьку збірну України на Іграх представляють 39 атлетів у 12-х видах спорту.