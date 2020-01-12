Українець Кінаш у топ-8 в індивідуальній гонці з біатлону на ЮОІ-2020

В Швейцарії тривають зимові Юнацькі Олімпійські ігри.

Вчора, 11 січня, свої змагання на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні розпочали представники біатлону. Вони розіграли медалі в індивідуальних гонках серед дівчат та юніорів, повідомляє сайт НОК України.

Найкращий результат серед українців продемонстрував наш бронзовий призер ХІV зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю Степан Кінаш, який замкнув топ-8 найсильніших юних біатлоністів.

«Траса дуже складна: майже по всій трасі складні повороти, серпантини, тому було дуже непросто бігти. Стрільба вийшла більш-менш нормально, але на останньому рубежі я двічі помилився, чим зіпсував все, що зробив на початку гонки. Якщо б не ця помилка, то міг би претендувати на призові місця. Є над чим працювати.

Медаль Юнацьких Олімпійських ігор була і залишається моєю мрією. Безумовно я виходив на старт з максимальною задачею – вибороти медаль, але маємо, що маємо. Будемо робити висновки й виправляти помилки. Потрапити у вісімку – це також непоганий результат», - прокоментував свій виступ Степан Кінаш.

Сьогодні, 12 січня, Степан Кінаш разом з Ганною Скрипко стартують в одиночній змішаній естафеті. «Мені дуже подобається ця гонка. Вона дуже емоційна й непередбачувана. Головне – влучно відстріляти. Будемо боротися за медалі», - додав біатлоніст.