В Лозанні відкрили Юнацькі Олімпійські ігри-2020

В Лозанні відкрили Юнацькі Олімпійські ігри-2020

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Укрінформ
Традиційно церемонія відкриття ознаменувалася підняттям олімпійського прапору, клятвами спортсменів, тренерів та суддів й запаленням олімпійського вогню.

ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020 року розпочалися з церемонії відкриття на Vaudoise Arena в Лозанні. Церемонія була сповнена приємних сюрпризів та несподіванок, адже 8 тисяч глядачів змогли сповна насолодитися цікавими історіями, які підкреслювали олімпійський дух на тему «Домівка», повідомляє сайт НОК України.

Учасників традиційного параду спортсменів, а саме представників та прапороносців 79 Національних олімпійських комітетів, на спортивній арені зустріли гучними аплодисментами. Протягом концертної програми на великому екрані арени з'являлися відеокадри із церемонії відкриття, яка йшла паралельно у Санкт-Моріці.

Відзначимо, окрім спортивної складової захід ознайомив гостей із швейцарською культурою та традиціями, а також об'єднав новаторські та творчі підходи країни-господаря Юнацьких Олімпійських ігор-2020.

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З вітальними словами до учасників звернувся президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та голова Організаційного комітету Лозанни-2020 Віржині Февре. Президент Швейцарської конфедерації Сімонетта Соммаруга оголосила ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри відкритими.

Сьогодні на Юнацькій Олімпіаді-2020 змагальну програму розпочинають наші представники гірськолижного спорту, фігурного катання і хокею 3х3.

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