Україну на Юнацьких Олімпійських іграх представлять 39 спортсменів - МКМС

Україну представлятимуть 39 спортсменів під час ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть з 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту.

“На найпрестижнішому молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін”, - зазначили в МКМС.

За даними відомства, наші співвітчизники представлені у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.

Загалом ігри зберуть 1880 спортсменів, з яких - 940 юнаків та 940 дівчат.

З поіменним списком збірної України у Лозанні-2020 можна ознайомитися за посиланням.