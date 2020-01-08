Кубок світу в Обергофі: без лідера Бьо, але з Підручним

Кубок світу в Обергофі: без лідера Бьо, але з Підручним

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Укрінформ
9 січня в німецькому Обергофі стартує 4-й етап Кубка світу з біатлону.

Після новорічних свят в програму зимових видів спорту повертається Кубок світу з біатлону. З 9 по 12 січня в німецькому Обергофі відбудуться гонки четвертого етапу. Нагадаємо, поки що в цьому сезоні нашим біатлоністам ще не вдалося дістатися до п'єдесталу, але з кожним стартом вони потроху додають.

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У чоловіків основним претендентом на медалі залишається Дмитро Підручний. Недавно він вдруге став батьком, у зв'язку з цим отримав кілька днів вихідних і приєднатися до команди лише 10 січня. Тобто, вже після того як відбудеться спринт. Зате, Дмитро добре відпочине і повернеться до перегонів в гарному настрої. Нагадаємо, що у Підручного народився син, якого назвали Володимиром, а його доньці Ірині нещодавно виповнилося чотири роки.

Чекає на поповнення в сімействі і лідер загального заліку Йоганнес Бьо. Норвежець проводить сезон настільки яскраво і потужно, що тренери не сумніваються в тому, що він втримає свою форму і позицію лідера. Бьо отримав канікули на весь січень, а це, між іншим, відразу три етапи Кубка світу. Його шанси на перше місце в загальному заліку високо оцінюють і аналітики Parimatch. У списку претендентів на загальну перемогу він як і раніше йде першим. За ним йдуть Мартен Фуркад і його брат - Тар'єй Бьо.

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У жінок як в загальному заліку, так і в котируваннях Parimatch також один лідер – італійка Доротея Вірер. А її основними переслідувачками залишаються норвежки Тіріл Екгофф та Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Ми ж вболіватимемо, в першу чергу, за Олену Підгрушну, яка нещодавно виграла індивідуальну гонку на Кубку Австрії. Можливо, вона зможе нас порадувати вже на цьому етапі Кубка світу.

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