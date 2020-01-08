Українка Блашко пропустить етап Кубка світу з біатлону в Обергофі

9 січня у німецькому Обергофі стартує четвертий етап Кубка світу біатлонного сезону-2019/2020.

Ці змагання пропустить українська біатлоністка Дар'я Блашко, повідомляє XSport.

За словами тренера жіночої збірної Валерія Лєснікова, у розпорядженні штабу залишилися п'ять спортсменок - Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Валя Семеренко.

"Дар'я Блашко пропустить спринтерську гонку на етапі в Обергофі. Вона не дуже добре відчувалася на зборі в австрійському Гохфільцені. Були проблеми з горлом, турбував нежить. Нічого серйозного, але краще поберегти спортсменку. Тому в нашому розпорядженні буде п'ять біатлоністок. Головний старт сезону - це чемпіонат світу. Ми не хочемо ризикувати, бо маємо гіркий досвід попередніх років".

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Завершиться 4-й етап Кубка світу 12 січня.