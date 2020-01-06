Підручний пропустить спринт на етапі Кубка світу в Обергофі

Лідер збірної України отримав кілька днів відпустки.

Біатлоніст Дмитро Підручний не побіжить спринтерську гонку четвертого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина). Українець отримав кілька днів відпочинку в зв'язку з народженням сина, повідомляє UA:Біатлон.

Підручний вже вирушив до Тернополя і повернеться в розташування національної команди 10 січня. Участь спортсмена в естафеті поки що під питанням.

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Кубок світу з біатлону відновиться 9 січня. В Обергофі заплановані спринтерські гонки, мас-старти і класичні естафети. Чоловіча спринтерська гонка відбудеться 10 січня.

Нагадаємо, що українська пара біатлоністів Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний посіла друге місце у «Різдвяній гонці» в Гельзенкірхені.