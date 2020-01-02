Тренер збірної України розповів про підготовку біатлоністів до чемпіонату світу

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про кадрові зміни в команді на зборі в Гохфільцені (Австрія), а також поділився планами з підготовки до чемпіонату світу.

Юрай Санітра в коментарі “UA:Біатлон”, зокрема, зазначив, що вся програма тренувань побудована з перспективою на чемпіонат світу, який проходитиме в Італії в лютому.

“Чоловіча збірна України розпочала підготовку до чемпіонату світу 1 січня. Вся наша програма побудована на перспективу, щоб бути готовими до цього старту. Матимемо шість спортсменів на змаганнях, аби проводити ротацію. Це допоможе визначити найкращий склад команди на чемпіонат світу.

5 спортсменів тренуються зараз під моїм керівництвом в Гохфільцені (Австрія) – Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Артем Прима та Богдан Цимбал. Підготовка Сергія Семенова триває у Швейцарії. Усі вони готуються до четвертого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина). Там команду представлятимуть шестеро спортсменів. Хто пропустить спринт – вирішимо пізніше. Руслан Ткаленко стартуватиме на Кубку IBU в Орсблі (Словаччина), а далі подивимось”, - сказав Санітра.

Також тренер чоловічої збірної України з біатлону повідомив, що 6 січня команда вирушає до німецького Обергофа, куди приїде і Сергій Семенов.

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Як повідомлялося, четвертий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться 9 - 12 січня. Перед ним чоловіча і жіноча збірні України виступлять на відкритому чемпіонаті Німеччини.