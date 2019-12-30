Українські збірні виступлять на чемпіонаті Німеччини з біатлону

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону перед стартом четвертого етапу Кубка світу виступлять на відкритому чемпіонаті Німеччини з біатлону.

Про це розповів тререр нашоої жіночої команди Валерій Лєсніков, повідомляє у Facebook пресслужба Федерації біатлону України.

"І ми, й чоловіча збірна подали заявку на чемпіонат Німеччини. Стартуватимемо 5 січня, бо змагання завжди краще за будь-яке тренування", - сказав Лєсніков.

Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу в німецькому Обергофі відбудеться з 9 по 12 січня.