Українські збірні виступлять на чемпіонаті Німеччини з біатлону

Українські збірні виступлять на чемпіонаті Німеччини з біатлону

Укрінформ
Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону перед стартом четвертого етапу Кубка світу виступлять на відкритому чемпіонаті Німеччини з біатлону. 

Про це розповів тререр нашоої жіночої команди Валерій Лєсніков, повідомляє у Facebook пресслужба Федерації біатлону України.

"І ми, й чоловіча збірна подали заявку на чемпіонат Німеччини. Стартуватимемо 5 січня, бо змагання завжди краще за будь-яке тренування", - сказав Лєсніков.

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Нагадаємо, четвертий етап Кубка світу в німецькому Обергофі відбудеться з 9 по 12 січня.

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