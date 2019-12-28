Підручний і Меркушина виграли «срібло» на «Різдвяній гонці»

Великий успіх українських біатлоністів.

Український дует біатлоністів Дмитро Підручний – Анастасія Меркушина фінішували другими на престижній «Різдвяній гонці» в німецькому Гельзенкірхені, повідомляє Укрінформ.

На знаменитій «Різдвяній гонці» в Гельзенкірхені Україну представили Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Гонка складалася з двох етапів. У мас-старті українці зайняли 3-е місце. А у гонці переслідування - 2-е.

На останньому колі Підручний чисто відстрілявся, обійшов німця Філіпа Наврата і фінішував другим. Німці, в складі Наврата і Лаури Дальмайєр посіли 4-е місце. Для Дальмайєр це була остання гонка в кар'єрі.

А переможцями гонки стала пара з Норвегії - Марте Олсбю Ройселанд і Ветле-Сьястад Крістіансен. Третє місце посіли французи Анаїс Бескон і Антоні Гігона.