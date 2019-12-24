Українські біатлоністи зможуть боротися за високі місця - Бринзак

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак оцінив старт сезону-2019/2020 для українських біатлоністів.

Він вважає, що представники України у подальшому можуть боротися за найвищі місця, повідомляє пресслужба федерації.

"Я маю більше впевненості, ніж це було минулого року. Нині спортсмени зовсім в іншому стані - можуть боротися, тримати швидкість і за умови хороших лиж, хороших мастил, можуть змагатися за високі місця. Тим більше, що на початок сезону ми не планували якогось сплеску. Джима підготовку розпочатку пізніше, сестри Семеренко теж йдуть за спеціальним планом з Григорій Шамраєм з акцентом на другу половину сезону...", - заявив Бринзак.

За підсумками перших трьох етапах Кубка світу у скарбничці збірної України є "срібло" Юлії Джими в індивідуальній гонці в Естерсунді, а Дмитро Підручний демонструє стабільні результати у чоловіків.