Кадар: У мене контракт з київським "Динамо" на три з половиною роки

Угорський захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар поділився думками про поточний футбольний сезон.

Гравець заявив, що спокійно витримує критику з боку вболівальників, повідомляє Sport Arena із посиланням на угорські ЗМІ.

"Це звичайнісінький сезон. Бувають як вдалі, так і невдалі матчі. У Києві я отримав травму, вибув на місяць замість десяти днів, але як тільки відновився, одразу зміг повернути місце у стартовому складі. "Динамо" розпочинає підготовку 10 січня. Я - професіональний футболіст, маю сприймати критику. Якби я був жахливим футболістом, то чи не провів би й 50-ти матчів за "Динамо", не кажучи вже про сто. Нині в мене контракт з командою на 3,5 роки. Побачимо, що буде далі", - сказав Кадар.

Угорський футболіст виступає за київський клуб з 2017 року. Нинішнього сезону Кадар провів за "Динамо" 20 матчів, відзначившись однієб результативною передачею. Контракт гравця з українським клубом закінчується у червні 2023 року.