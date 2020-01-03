Харлан стала найкращою спортсменкою грудня в Україні - НОК
Укрінформ
Національний олімпійський комітет (НОК) визнав досвідчену фехтувальницю на шаблях Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня в Україні.
Високе визнання шестиразова чемпіонка світу Ольга Харлан отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). Про це повідомляє пресслужба НОК України.
“За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар'єрі”, - йдеться в повідомленні.
Звання найкращого тренера грудня отримав її наставник Юрій Марченко.
Для Ольги Харлан це вже дванадцяте високе визнання НОК, що є рекордом серед усіх українських спортсменів.