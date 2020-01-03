МОК каратиме спортсменів за політичні демонстрації на олімпійському подіумі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) застеріг спортсменів від політичних акцій на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія).

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах у своєму новорічному зверненні, зокрема, зазначив, що організація рішуче виступає проти зростаючої політизації спорту.

“Олімпійські ігри завжди є глобальним майданчиком для спортсменів та їх спортивних виступів. Вони не є і ніколи не повинні бути платформою для просування політичних або будь-яких інших потенційно суперечливих цілей. Ми рішуче виступаємо проти зростаючої політизації спорту, оскільки лише так ми зможемо виконати нашу місію з об'єднання всього світу заради мирних змагань.

Як показала історія, така політизація спорту не призводить ні до якого результату, а в підсумку лише поглиблює існуючи відмінності. Спортсмени грають важливу роль в дотриманні цього політичного нейтралітету на ігровому полі. У зв'язку з цим важливо відзначити, що у переважної більшості спортсменів є широка підтримка і розуміння того, що ігрове поле і церемонії нагородження не повинні бути ареною для політичних заяв або будь-яких акцій протесту. Поважати своїх колег-спортсменів також означає поважати їх унікальний олімпійський момент і не потрібно відволікати їх своїми політичними поглядами”, - цитує Баха XSPORT.

У МОК постійно нагадують правило номер 50 про заборону будь-якої демонстрації та політичної, релігійної або расової пропаганді.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма. Протягом 121 днів його пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл.

Фото: InsideTheGames