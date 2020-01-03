МОК каратиме спортсменів за політичні демонстрації на олімпійському подіумі

МОК каратиме спортсменів за політичні демонстрації на олімпійському подіумі

Укрінформ
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) застеріг спортсменів від політичних акцій на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо (Японія).

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах у своєму новорічному зверненні, зокрема, зазначив, що організація рішуче виступає проти зростаючої політизації спорту.

“Олімпійські ігри завжди є глобальним майданчиком для спортсменів та їх спортивних виступів. Вони не є і ніколи не повинні бути платформою для просування політичних або будь-яких інших потенційно суперечливих цілей. Ми рішуче виступаємо проти зростаючої політизації спорту, оскільки лише так ми зможемо виконати нашу місію з об'єднання всього світу заради мирних змагань.

Як показала історія, така політизація спорту не призводить ні до якого результату, а в підсумку лише поглиблює існуючи відмінності. Спортсмени грають важливу роль в дотриманні цього політичного нейтралітету на ігровому полі. У зв'язку з цим важливо відзначити, що у переважної більшості спортсменів є широка підтримка і розуміння того, що ігрове поле і церемонії нагородження не повинні бути ареною для політичних заяв або будь-яких акцій протесту. Поважати своїх колег-спортсменів також означає поважати їх унікальний олімпійський момент і не потрібно відволікати їх своїми політичними поглядами”, - цитує Баха XSPORT.

У МОК постійно нагадують правило номер 50 про заборону будь-якої демонстрації та політичної, релігійної або расової пропаганді.

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Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма. Протягом 121 днів його пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл.

Фото: InsideTheGames

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