Олімпійський вогонь Ігор-2020 стартує 26 березня у Фукусімі

Олімпійський вогонь Ігор-2020 стартує 26 березня у Фукусімі

Відео
Укрінформ
Стали відомі подробиці естафети Олімпійського вогню літніх Ігор-2020, які пройдуть 24 липня - 9 серпня у Токіо.

Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма, де ще недавно перебувала головна база ліквідаторів аварії на АЕС “Фукусіма-1”. Про це повідомляє Footballua.tv.

Представники оргкомітету Олімпіади в Токіо в прямому ефірі національного телебачення повідомили, що таким чином організатори хочуть привернути увагу до успішного подолання наслідків ядерної катастрофи 2011 року.

Протягом 121 днів Олімпійський вогонь пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл. Естафету розпочнуть футболістки національної збірної, яка перемогла на чемпіонаті світу-2011. Факел перебуватиме не лише у руках бігунів. Його також перевозитимуть по канатній дорозі, в автомобілі, вплав і залізницею, яку відновили після потужного цунамі 2011 року на Хонсю.

Читайте також: У Токіо відкрили п'ятиповерховий стадіон до Олімпіади-2020

Як повідомлялося, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня. Днями в Токіо завершили будівництво п'ятиповерхового національного стадіону, на якому проходитимуть церемонії відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

Фото twitter/Tokyo2020

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-