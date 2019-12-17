Олімпійський вогонь Ігор-2020 стартує 26 березня у Фукусімі

Стали відомі подробиці естафети Олімпійського вогню літніх Ігор-2020, які пройдуть 24 липня - 9 серпня у Токіо.

Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма, де ще недавно перебувала головна база ліквідаторів аварії на АЕС “Фукусіма-1”. Про це повідомляє Footballua.tv.

Представники оргкомітету Олімпіади в Токіо в прямому ефірі національного телебачення повідомили, що таким чином організатори хочуть привернути увагу до успішного подолання наслідків ядерної катастрофи 2011 року.

Let #Miraitowa guide you through the official #Tokyo2020 Olympic Torch Relay route!



See where the @OlympicFlame will visit on its 121-day journey around Japan! 🇯🇵



Come out and show your support! Hope Lights Our Way! 🔥 pic.twitter.com/iF1cPx5lBN — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 17 грудня 2019 р.

Протягом 121 днів Олімпійський вогонь пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл. Естафету розпочнуть футболістки національної збірної, яка перемогла на чемпіонаті світу-2011. Факел перебуватиме не лише у руках бігунів. Його також перевозитимуть по канатній дорозі, в автомобілі, вплав і залізницею, яку відновили після потужного цунамі 2011 року на Хонсю.

Як повідомлялося, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня. Днями в Токіо завершили будівництво п'ятиповерхового національного стадіону, на якому проходитимуть церемонії відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

Фото twitter/Tokyo2020