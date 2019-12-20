Олімпіада-2020 обійдеться Японії мінімум у €11,5 мільярда

Організатори Олімпійських ігор-2020 в Токіо підрахували витрати на турнір.

Очікується, що XXXII літні Олімпійські ігри обійдуться японцям мінімум у 11,5 мільярда євро, повідомляє Sport Arena.

І ця сума ще не включає в себе витрати в розмірі 250 мільйонів на марафон та спортивну ходьбу, які перенесли в Саппоро у зв'язку із ризиком екстремальної спеки в Токіо під час проведення змагань.

Як зазначає L'Express, з питання цих витрат японська сторона веде переговори з Міжнародним олімпійським комітетом.

Згідно з бюджетом, доходи від спонсорів і продажу квитків на 247 мільйонів євро вищі, ніж передбачалося раніше. За словами організаторів, це компенсує збільшення запланованих витрат на транспорт і безпеку, а також на боротьбу зі спекою.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться у Токіо 24 липня - 9 серпня 2020 року. Естафета Олімпійського вогню стартує 26 березня від стадіону в префектурі Фукусіма. Протягом 121 днів його пронесуть через половину населених пунктів Японії - по території 858 міст і сіл.

Фото: Kazuhiro NOGI