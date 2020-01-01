Вілья виграв Кубок Японії в останньому матчі футбольної кар'єри

Ексфорвард футбольної збірної Іспанії Давид Вілья допоміг клубу "Віссел Кобе" здолати "Касіму" у фіналі Кубка Японії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. Для 38-річного нападника цей матч став останнім в якості футболіста. У листопаді іспанець оголосив про завершення кар'єри, повідомляє Sport.ua.

Вілья з'явився на полі в компенсований арбітром час, коли всі м'ячі в матчі вже були забиті.

Колишній півзахисник "Барселони" Андрес Іньєста вийшов у стартовому складі "Віссел Кобе" і був замінений на 88-й хвилині.

Протягом кар'єри Вілья грав за "Спортинг Хіхон", "Сарагосу", "Валенсію", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сіті" та "Мельбурн Сіті". За збірну Іспанії форвард провів 98 матчів і забив 59 м'ячів. Разом з національною командою Давид вигравав Євро-2008 та чемпіонат світу-2010.