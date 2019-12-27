Український телеканал "Спорт 1" покаже біатлонну Різдвяну гонку-2019
Укрінформ
У суботу, 28 грудня, в німецькому місті Гельзенкірхен на стадіоні "Фелтінс-Арена" пройде традиційна біатлонна шоу-гонка World Team Challenge-2019, більше відома українським уболівальникам як Різдвяна.
Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2019 у прямому ефірі на телеканалі "Спорт 1", повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.
Гонка традиційно складатиметься з масстарту та персьюту. Переможець буде визначений за результатами гонки переслідування. Україну представлять Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.
Розклад World Team Challenge-2019:
18.35 - церемонія відкриття
19.15 - мас-старт;
20.05 - гонка переслідування;
21.00 - церемонія закриття.