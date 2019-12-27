Український телеканал

Український телеканал "Спорт 1" покаже біатлонну Різдвяну гонку-2019

Укрінформ
У суботу, 28 грудня, в німецькому місті Гельзенкірхен на стадіоні "Фелтінс-Арена" пройде традиційна біатлонна шоу-гонка World Team Challenge-2019, більше відома українським уболівальникам як Різдвяна.

Українські любителі біатлону зможуть подивитися Різдвяну гонку-2019 у прямому ефірі на телеканалі "Спорт 1", повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Гонка традиційно складатиметься з масстарту та персьюту. Переможець буде визначений за результатами гонки переслідування. Україну представлять Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

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Розклад  World Team Challenge-2019:

18.35 - церемонія відкриття

19.15 - мас-старт;

20.05 - гонка переслідування;

21.00 - церемонія закриття.

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