Стали відомі всі учасники Різдвяної гонки-2019 з біатлону
Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, цьогоріч Україну представлятимуть Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний.
Також від України виступлять Богдан Цимбал і Катерина Бех, які візьмуть участь у першій в історії змагань гонці серед юніорів.
До складу учасників серед дорослих увійшли 8 пар:
Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний (Україна);
Деніз Геррманн і Бенедікт Долль (Німеччина);
Лаура Дальмаєр і Ерік Лессер (Німеччина);
Ліза Тереза Хаузер і Юліан Ебергард (Австрія);
Доротея Вірер і Лукас Хофер (Італія);
Єкатерина Юрлова-Перхт і Матвєй Єлісеєв (Росія);
Марте Олсбю-Ройселанд і Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія);
Маркета Давідова і Міхал Крчмар (Чехія).
Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня і пройде на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені.
Розклад змагань
18.35 - церемонія відкриття
19.15 - мас-старт
20.05 - гонка переслідування
21.00 - церемонія закриття