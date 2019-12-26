Стали відомі всі учасники Різдвяної гонки-2019 з біатлону

Стали відомі всі учасники Різдвяної гонки-2019 (World Team Challenge), яка пройде 28 грудня в Німеччині.

Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, цьогоріч Україну представлятимуть Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний.

Також від України виступлять Богдан Цимбал і Катерина Бех, які візьмуть участь у першій в історії змагань гонці серед юніорів.

До складу учасників серед дорослих увійшли 8 пар:

Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний (Україна);

Деніз Геррманн і Бенедікт Долль (Німеччина);

Лаура Дальмаєр і Ерік Лессер (Німеччина);

Ліза Тереза Хаузер і Юліан Ебергард (Австрія);

Доротея Вірер і Лукас Хофер (Італія);

Єкатерина Юрлова-Перхт і Матвєй Єлісеєв (Росія);

Марте Олсбю-Ройселанд і Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія);

Маркета Давідова і Міхал Крчмар (Чехія).

Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня і пройде на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені.

Розклад змагань

18.35 - церемонія відкриття

19.15 - мас-старт

20.05 - гонка переслідування

21.00 - церемонія закриття