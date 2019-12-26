ФБУ видала книгу до 110-річчя баскетболу України

Напередодні Нового року та з нагоди 110-річчя баскетболу України Федерація баскетболу України випустила історичну книгу.

Авторами книги “Баскетбол України” є Анатолій Волошин та Руслана Сушко. Вчена Рада Національного університету фізичного виховання і спорту надала цьому аналітичному дослідженню значення монографії, повідомляє пресслужба ФБУ.

У книзі окреслені всі етапи розвитку українського баскетболу, від першого офіційного матчу до сьогодення.

“Історія українського баскетболу велична, а, головне, цікава. Захоплює навіть розділ “У регіонах”, де автори спромоглися відтворити картину появлення, становлення і розвитку гри у найвіддаленіших куточках нашої країни – від Ізмаїла до Сум, від Луцька до Сєверодонецька. Єдине – невеликий наклад – лише тисяча примірників. Минув тиждень, а книги вже немає. Не забуваймо, що в нас понад 300 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де розвивають баскетбол, навчається 10 тисяч юнаків та дівчат. До тисячі команд беруть участь у республіканських та обласних змаганнях. До небачених розмірів розрослася Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. Кому як не їм вчитися на прикладі старших.

Хочу підкреслити ще й такий факт: знанням історії власного спорту, зокрема баскетболу, може похвалитися не кожна країна. Велика дяка Федерації баскетболу України, яка видала таку цікаву і корисну роботу про історію гри, на яку попервах казали “кошиківка”, - прокоментував подію олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту Анатолій Поливода.