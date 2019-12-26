В Україні представили логотип Матчу зірок баскетбольної Суперліги-2020

В Україні представили логотип Матчу зірок баскетбольної Суперліги-2020

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Укрінформ
Федерація баскетболу України представила логотип Матчу зірок Суперліги Парі-Матч 2020 року, який відбудеться 1 лютого у Палаці Спорту в Києві.

Основою логотипу є зірка з елементами лого ФБУ, повідомляє пресслужба організації.

У зображенні також присутні головні історичні пям’ятки Києва та інтегрований логотип титульного спонсора свята – ТМ “Парі-Матч”.

До яскравого баскетбольного свята в Україні вже готується атрибутика: футболки, кепки, ручки, блокноти, чашки.

Матч зірок-2020 пройде у форматі протистояння між командами "Зірки України" і "Зірки Легіону". До конкурсної програми увійшли змагання з майстерності, слем-данків та триочкових атак. Голосування уболівальників розпочнеться 2 січня.

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Востаннє баскетбольний Матч зірок у Києві проходив 2012 року. Після цього кілька років баскетбольне шоу не проводилося. ФБУ поновила проведення Матчу зірок 2017 року. Тоді його приймав Дніпро.

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