В Україні представили логотип Матчу зірок баскетбольної Суперліги-2020

Федерація баскетболу України представила логотип Матчу зірок Суперліги Парі-Матч 2020 року, який відбудеться 1 лютого у Палаці Спорту в Києві.

Основою логотипу є зірка з елементами лого ФБУ, повідомляє пресслужба організації.

У зображенні також присутні головні історичні пям’ятки Києва та інтегрований логотип титульного спонсора свята – ТМ “Парі-Матч”.

До яскравого баскетбольного свята в Україні вже готується атрибутика: футболки, кепки, ручки, блокноти, чашки.

Матч зірок-2020 пройде у форматі протистояння між командами "Зірки України" і "Зірки Легіону". До конкурсної програми увійшли змагання з майстерності, слем-данків та триочкових атак. Голосування уболівальників розпочнеться 2 січня.

Востаннє баскетбольний Матч зірок у Києві проходив 2012 року. Після цього кілька років баскетбольне шоу не проводилося. ФБУ поновила проведення Матчу зірок 2017 року. Тоді його приймав Дніпро.