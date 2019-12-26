Левандовський став найкращим бомбардиром світу за підсумками року

Нападник німецького футбольного клубу “Баварія” з Мюнхена Роберт Левандовський став найкращим бомбардиром світу за підсумками 2019 року.

Цьогоріч на рахунку Роберта Левандовського 58 забитих м'ячів у 54 матчах за мюнхенський клуб і збірну Польщі. Про це повідомляє Sport.ua.

До трійки найкращих також увійшли лідер каталонської “Барселони” Ліонель Мессі (50 голів у 58 матчах) і форвард “ПСЖ” Кіліан Мбаппе (44 голи в 49 матчах).

Як повідомлялося, Роберт Левандовський 2019 року номінувався на звання найкращого футболіста року — нагороду “Золотий м'яч” (Ballon d'Or) за версією журналу France Football.

Фото: ФК "Бавария"