Левандовський став найкращим бомбардиром світу за підсумками року
Укрінформ
Нападник німецького футбольного клубу “Баварія” з Мюнхена Роберт Левандовський став найкращим бомбардиром світу за підсумками 2019 року.
Цьогоріч на рахунку Роберта Левандовського 58 забитих м'ячів у 54 матчах за мюнхенський клуб і збірну Польщі. Про це повідомляє Sport.ua.
До трійки найкращих також увійшли лідер каталонської “Барселони” Ліонель Мессі (50 голів у 58 матчах) і форвард “ПСЖ” Кіліан Мбаппе (44 голи в 49 матчах).
#LoMásLeído | 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ corona a su máximo goleador: Hay nuevo rey del gol 🏆⚽️ https://t.co/Szas4B2jxz pic.twitter.com/yBhAgt2Qca— MARCA (@marca) 25 грудня 2019 р.
Як повідомлялося, Роберт Левандовський 2019 року номінувався на звання найкращого футболіста року — нагороду “Золотий м'яч” (Ballon d'Or) за версією журналу France Football.
Фото: ФК "Бавария"