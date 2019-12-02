Мессі вшосте отримає "Золотий м'яч" - ЗМІ
Головними фаворитами на приз цьогоріч називають Ліонеля Мессі ("Барселона", збірна Аргентини), Кріштіану Роналду ("Ювентус", збірна Португалії) і Вірджіла Ван Дейка ("Ліверпуль", збірна Нідерландів), повідомляє Ua-football.
В активі аргентинця і португальця вже є 5 “Золотих м'ячів”. Сьогодні кожен із них зможе отримати шостий Ballon d'Or. Голландський футболіст може стати першим захисником із 2006 року, який отримає цю нагороду.
Усього в списку претендентів 30 футболістів, проте видання Mundo Deportivo впевнене, що нагороду вшосте отримає Ліонель Мессі.
На нагороду претендують:
Садіо Мане ( "Ліверпуль", Сенегал);
Уго Льоріс ( "Тоттенгем", Франція);
Френкі де Йонг ( "Барселона", Нідерланди);
Душан Тадич ( "Аякс", Нідерланди);
Серхіо Агуеро ( "Манчестер Сіті", Аргентина);
Кіліан Мбаппе ( "ПСЖ", Франція);
Донні ван де Бек ( "Аякс", Нідерланди);
Марк-Андре тер Штеген ( "Барселона", Німеччина);
П'єр-Емерік Обамеянг ( "Арсенал", Габон);
Трент Александер-Арнольд ( "Ліверпуль", Англія);
Кріштіану Роналду ( "Ювентус", Португалія);
Матейсен де Лігт ( "Ювентус", Нідерланди);
Аліссон ( "Ліверпуль", Бразилія);
Карім Бензема ( "Реал", Франція);
Жоржина Вейналдум ( "Ліверпуль", Нідерланди);
Вірджіл Ван Дейк ( "Ліверпуль", Нідерланди);
Бернарду Сілва ( "Манчестер Сіті", Португалія);
Сон Хін Мін ( "Тоттенгем", Південна Корея);
Роберт Левандовський ( "Баварія", Польща);
Роберто Фірміно ( "Ліверпуль", Бразилія);
Ліонель Мессі ( "Барселона", Аргентина);
Ріяд Марез ( "Манчестер Сіті", Алжир);
Каліду Кулібалі ( "Наполі", Сенегал);
Антуан Грізманн ( "Барселона", Франція);
Кевін де Брейне ( "Манчестер Сіті", Бельгія);
Мохамед Салах ( "Ліверпуль", Єгипет);
Маркіньйос ( "ПСЖ", Бразилія);
Едер Азар ( "Реал", Бельгія);
Рахім Стерлінг ( "Манчестер Сіті", Англія);
Жоау Феліш ( "Атлетико", Португалія).
Церемонія вручення Ballon d'or відбудеться під час гала-вечора в театрі Шатле в Парижі й розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Фото: FC Barcelona