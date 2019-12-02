Мессі вшосте отримає "Золотий м'яч" - ЗМІ

Ввечері 2 грудня журнал France Football оголосить переможця щорічної нагороди “Золотий м'яч” (Ballon d'Or) - кращого футболіста 2019 року.

Головними фаворитами на приз цьогоріч називають Ліонеля Мессі ("Барселона", збірна Аргентини), Кріштіану Роналду ("Ювентус", збірна Португалії) і Вірджіла Ван Дейка ("Ліверпуль", збірна Нідерландів), повідомляє Ua-football.

В активі аргентинця і португальця вже є 5 “Золотих м'ячів”. Сьогодні кожен із них зможе отримати шостий Ballon d'Or. Голландський футболіст може стати першим захисником із 2006 року, який отримає цю нагороду.

Усього в списку претендентів 30 футболістів, проте видання Mundo Deportivo впевнене, що нагороду вшосте отримає Ліонель Мессі.

На нагороду претендують:

Садіо Мане ( "Ліверпуль", Сенегал);

Уго Льоріс ( "Тоттенгем", Франція);

Френкі де Йонг ( "Барселона", Нідерланди);

Душан Тадич ( "Аякс", Нідерланди);

Серхіо Агуеро ( "Манчестер Сіті", Аргентина);

Кіліан Мбаппе ( "ПСЖ", Франція);

Донні ван де Бек ( "Аякс", Нідерланди);

Марк-Андре тер Штеген ( "Барселона", Німеччина);

П'єр-Емерік Обамеянг ( "Арсенал", Габон);

Трент Александер-Арнольд ( "Ліверпуль", Англія);

Кріштіану Роналду ( "Ювентус", Португалія);

Матейсен де Лігт ( "Ювентус", Нідерланди);

Аліссон ( "Ліверпуль", Бразилія);

Карім Бензема ( "Реал", Франція);

Жоржина Вейналдум ( "Ліверпуль", Нідерланди);

Вірджіл Ван Дейк ( "Ліверпуль", Нідерланди);

Бернарду Сілва ( "Манчестер Сіті", Португалія);

Сон Хін Мін ( "Тоттенгем", Південна Корея);

Роберт Левандовський ( "Баварія", Польща);

Роберто Фірміно ( "Ліверпуль", Бразилія);

Ліонель Мессі ( "Барселона", Аргентина);

Ріяд Марез ( "Манчестер Сіті", Алжир);

Каліду Кулібалі ( "Наполі", Сенегал);

Антуан Грізманн ( "Барселона", Франція);

Кевін де Брейне ( "Манчестер Сіті", Бельгія);

Мохамед Салах ( "Ліверпуль", Єгипет);

Маркіньйос ( "ПСЖ", Бразилія);

Едер Азар ( "Реал", Бельгія);

Рахім Стерлінг ( "Манчестер Сіті", Англія);

Жоау Феліш ( "Атлетико", Португалія).

Церемонія вручення Ballon d'or відбудеться під час гала-вечора в театрі Шатле в Парижі й розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Фото: FC Barcelona