В Ансі стартує третій етап Кубка світу з біатлону

З 19-го по 22 грудня французьке місто Ансі прийматиме третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020.

Сьогодні о 15.15 на 10-километрову дистанцію спринтерської гонки з двома вогневими рубежами вийдуть 103 спортсмени, повідомляє Укрінформ. Стартують п'ятеро українців. Дмитро Підручный отримав 1-й стартовий номер, Артем Прима - 26-й, Антон Дудченко - 40-й, Руслан Ткаленко —-54-й, а Артем Тищенко - 92-й. Читайте також: Український біатлоніст Семенов виграв "золото" на етапі Кубка IBU Програма третього етапу Кубка світу: 19. грудня. 15.15. Спринт, чоловіки 20 грудня. 15.15. Спринт, жінки 21 грудня. 14.00. Гонка переслідування, чоловіки 21 грудня. 16.00. Гонка переслідування, жінки 22 грудня. 13.10. Мас-старт, чоловіки 22 грудня 15.15. Мас-старт, жінки.