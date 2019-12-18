Український біатлоніст Семенов виграв

Український біатлоніст Семенов виграв "золото" на етапі Кубка IBU

Укрінформ
Сергій Семенов з Чернігова виграв у середу коротку індивідуальну гонку третього етапу Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), що триває в австрійському місті Обертілліах.

Українець показав результат 40 хвилин 36,9 секунди, припустившись 1 промаху, повідомляє Укрінформ.

Друге місце здобув Лукас Фрацшер з Німеччини, який програв Семенову 50,7 секунди, третє - Ларс-Гельге Біркеланд (1 хвилина 00,8 секунди). 

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Інші українці виступили так: Андрій Доценко - 13-те місце, Богдан Цимбал - 21-е, Віталій Труш - 57-е, Тарас Лесюк - 64-те.

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