Підручний краще Фуркада, але все одно без медалі

У Франції стартує 3-й етап Кубка світу з біатлону.

19 грудня в Ансі - Ле Гран Борнан (Франція) стартує 3-й етап Кубка світу з біатлону. Він же стане і заключним в цьому році. Наступного разу змагатимуться в німецькому Обергофі з 9 по 12 січня.

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Жіноча збірна України, після «срібла» Юлії Джими на першому етапі в шведському Естерсунді, цілком гідно виступила і в австрійському Гохфільцені. Зокрема, Валентина Семеренко посіла дев'яте місце в спринті. При цьому вона бездоганно відпрацювала на вогневих рубежах. У загальному заліку Валентина зараз 17-я, і тільки потім йдуть Олена Підгрушна (30), Юлія Джима (31), Віта Семеренко (32) Дарина Блашко (48) і Анастасія Меркушина (56). Очолює рейтинг Доротея Вірер (Італія), за якою йдуть Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) і Ганна Еберг (Швеція).

Фінішував дев'ятим в спринті і Дмитро Підручний. Крім того, він зміг обійти зоряного француза Мартена Фуркада, який замкнув топ-10. До речі, цей етап вийшов для п'ятиразового олімпійського чемпіона досить невдалим, і справа навіть не в тому, що в загальному заліку він йде лише п'ятим. Його співвітчизник Кентен Фійон-Майї заявив, що Фуркад поводився неспортивно в гонці переслідування. На останньому колі біатлоністи йшли разом і впали після зіткнення незадовго до фінішу. Кентен в цьому звинувачує Мартена.

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При цьому за оцінками Parimatch Фуркад залишається одним з основних претендентів на перше місце в загальному заліку. Зараз у нього рівні шанси з норвежцем Йоханнесом Бьо.

Що стосується Підручного, то він тепер в рейтингу 18-й. Антон Дудченко - 45-й, Артем Прима - 58-й. До першої трійки входять Йоханнес Бьо, Олександр Логінов (Росія) і Сімон Дестьйo (Франція).