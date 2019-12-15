Українські біатлоністи посіли 11 місце в естафеті австрійського етапу Кубка світу

Збірна України фінішувала на 11-й позиції в естафеті 4х7,5 км у заключній гонці другого етапу Кубка світу в Гогфільцені (Австрія).

Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний з 1 колом штрафу та 14-а додатковими патронами на вогневих рубежах програли 3 хвилини 31,5 секунди переможцям з Норвегії (1+7), повідомляє Укрінформ.

"Срібло" в активі збірної Німеччини (0+6), яка поступилася норвежцям лише 2 секунди, "бронза" - у біатлоністів Франції (1+8) з відставанням 51,9 секунди.

Загалом на старт вийшли 27 команд.

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Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде 19-22 грудня у французькому Аннесі.