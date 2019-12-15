Норвежка Екхофф виграла гонку переслідування на другому етапі Кубка світу з біатлону

Перемогою норвезької біатлоністки Тіріль Екхофф завершилася у неділю, 15 грудня, гонка переслідування на 10 км другого етапу Кубка світу у Гогфільцені (Австрія).

Екхофф показала час 29 хвилин 14,6 секунди, подолавши дистанцію без промахів на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою на фініші була Ганна Еберг зі Швеції (25,8 секунди відставання, 2 промахи), третьою - норвежка Інгрід Тандревольд (39,7; 1).

Кращими серед українок стали Валя Семеренко (2 промахи) та Олена Підгрушна (2), які прийшли на фініш відповідно 14-ю і 15-ю. Віта Семеренко (2) посіла 35-е місце. Юлія Джима не стартувала.

Загалом в гонці взяли участь 57 біатлоністок.

Завершить змагання у Гогфільцені сьогоднішня чоловіча естафета 4х7,5 км.

На фото: Тіріль Екхофф.