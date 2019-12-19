Андрій Лунін провів перший матч у складі “Вальядоліда”

Український воротар іспанського футбольного клубу “Вальядолід” Андрій Лунін провів дебютний матч за команду.

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі “Вальядоліда” в матчі проти представника четвертого місцевого дивізіону футбольного клубу “Толоса”. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Поєдинок “Толоса” - “Вальядолід” завершився з рахунком 0:3, а воротар національної збірної України відіграв у ньому повний матч.

💜 ¡El Pucela pasa de ronda! El @realvalladolid se impone 0-3 al Tolosa CF en Berazubi y consigue su billete para la siguiente eliminatoria.



📺 RESUMEN | @tolosa_f 0 - 3 @realvalladolid

| #CopaDelRey pic.twitter.com/3dGatCHKU2 — RFEF (@rfef) 18 грудня 2019 р.

Для Андрія Луніна це був перший вихід на поле за “Вальядолід”, куди він перейшов в оренду з мадридського “Реала” на початку сезону-2019/20.

Фото: twitter/realvalladolid