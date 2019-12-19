Андрій Лунін провів перший матч у складі “Вальядоліда”

Андрій Лунін провів перший матч у складі “Вальядоліда”

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Укрінформ
Український воротар іспанського футбольного клубу “Вальядолід” Андрій Лунін провів дебютний матч за команду.

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі “Вальядоліда” в матчі проти представника четвертого місцевого дивізіону футбольного клубу “Толоса”. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Поєдинок “Толоса” - “Вальядолід” завершився з рахунком 0:3, а воротар національної збірної України відіграв у ньому повний матч.

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Для Андрія Луніна це був перший вихід на поле за “Вальядолід”, куди він перейшов в оренду з мадридського “Реала” на початку сезону-2019/20.

Фото: twitter/realvalladolid

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