Власник «Вальядоліда» вибачився за те, що Лунін сидить в запасі

Зірковий бразилець Роналдо каже, що не може втручатися у тренерські рішення.

Власник «Вальядоліда» легендарний бразильський футболіст Роналдо обговорив з президентом «Реала» Флорентіно Пересом майбутнє українського воротаря Андрія Луніна. Про це повідомляє Defensacentral.com.

За інформацією джерела, Роналдо вибачився перед Пересом за те, що Лунін не отримує ігрового часу. Бразилець зазначив, що це рішення головного тренера «Вальядоліда» Серхіо Гонсалеса.

Роналдо заявив, що нічого не може зробити в цій ситуації, адже він не хоче втручатися в справи тренерського штабу. Перес подякував за дзвінок і прийняв пояснення бразильця.

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Реал» може повернути Луніна і віддати його в оренду «Бетису». Андрій влітку приєднався до «Вальядоліду», але поки не зіграв жодного матчу за нову команду. Українець програє конкуренцію Жорді Масіпу.

«Вальядолід» після восьми турів йде на 13-й позиції в Ла Лізі. У наступному турі «Вальядолід» 20 жовтня зустрінеться з «Атлетиком».