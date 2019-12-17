“Шахтар” заробив €44,2 мільйона в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів

Стало відомо, скільки донецький футбольний клуб “Шахтар” заробив за участь у Лізі чемпіонів УЄФА в сезоні-2019/20.

“Шахтар” заробив в Лізі чемпіонів 44,2 мільйона євро. Про це повідомляє Tribuna.com.

15,25 млн євро “гірники” отримали від УЄФА гарантовано за участь у груповому етапі, ще 5,7 млн євро донеччани заробили за результатами виступів - по 2,7 млн за 1 перемогу і 3 нічиї, а також 300 тисяч за 2 поразки.

Також “Шахтар” отримав 23,3 млн євро за свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

20 та 27 лютого підопічні Луїша Каштру зустрінуться з лісабонським клубом "Бенфіка" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч "гірники" проведуть вдома.